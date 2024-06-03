Об острой реакции Володина на критику философа Ильина со стороны депутата Госдумы от КПРФ Парфёнова

Вчера, 21 мая, в ходе пленарного заседания в Госдуме развернулась по-настоящему острая и жаркая дискуссия по поводу философа Ивана Ильина между председателем Госдумы Вячеславом Володиным и депутатом от КПРФ Денисом Парфёновым.