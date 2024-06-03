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Об острой реакции Володина на критику философа Ильина со стороны депутата Госдумы от КПРФ Парфёнова

Об острой реакции Володина на критику философа Ильина со стороны депутата Госдумы от КПРФ Парфёнова

Вчера, 21 мая, в ходе пленарного заседания в Госдуме развернулась по-настоящему острая и жаркая дискуссия по поводу философа Ивана Ильина между председателем Госдумы Вячеславом Володиным и депутатом от КПРФ Денисом Парфёновым.

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