Hyundai Creta, рестайлинговый Aurus Senat и новый Nammi Box

События автомобильного мира 25-31.08.2024 Возможно, вы пропустили подборку BAMPER.BY. Опубликованы изображения обновленного Aurus Senat Российский автопроизводитель премиум-класса опубликовал в открытой базе данных Федеральной службы по промышленной собственности серию патентных изображений своего обновленного седана Senat.
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