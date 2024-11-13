Подпольщики оставили без связи украинский ЗРК

Пророссийские подпольщики организовали диверсию на электроподстанции в Черниговской области, благодаря которой украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) остался без энергии за два часа до удара по военным объектам в Киевской области, сообщает РИА Новости.
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