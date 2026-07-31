Индия: По меньшей мере один человек погиб и около восьми человек остались в ловушке после того, как жилой дом Кохинур в Баладжи-Нагаре, Бхиванди, штат Махараштра, обрушился в ночные часы по местному времени 30 июля.
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