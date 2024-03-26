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Крымское информационное агентство

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Единственный в Крыму мусорный полигон построят в Белогорском районе

Единственный в Крыму мусорный полигон построят в Белогорском районе

Полигон завершит создание комплексной системы обращения с ТКО в Крыму, в которую войдут три мусороперерабатывающих комплекса в Белогорском, Сакском и Ленинском районах общей мощностью 860 тысяч тонн в год.

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