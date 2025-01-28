Замерзающие в своих квартирах сибиряки переплатили за отопление несколько сотен миллионов рублей

Новосибирцы до конца марта получат квитанции с корректировкой платы за отопление. Суммарная годовая корректировка в этом году снова оказалась отрицательной – как выяснилось, сибиряки переплатили за услуги отопления несколько сотен миллионов рублей.
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