Собянин: Усадьбу Шубиных отреставрируют по программе «1 рубль за метр в год»

В рамках программы уже отреставрировали 22 исторических объекта Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о планах по реставрации городской усадьбы Шубиных, которая будет проведена в рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год».