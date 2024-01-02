Заболеваемость COVID-19 упала почти на 30% за неделю

Снижается и число госпитализированных пациентов.фото: unsplash.com/Vladimir Fedotov --> Заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю сократилась в России на 28,6%, снижается и число госпитализированных пациентов, сообщает 2 января оперштаб.
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