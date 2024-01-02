ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 620 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Протасов
    Установлены ли пункты , откуда ведутся обстрелы Белгорода? Если да, то остаётся их уничтожить. Если нет, то дело слож...ВСУ дважды за утр...
  • FKTRCFYLH
    в шашках он случайно стал дамкойЗеленский хочет л...
  • Степан Пленкин
    страна которая наглядно хочет дать ракеты окраине то им подарок по сарматику чтобы было не повадноВСУ дважды за утр...

Заболеваемость COVID-19 упала почти на 30% за неделю

Заболеваемость COVID-19 упала почти на 30% за неделю

Снижается и число госпитализированных пациентов.фото: unsplash.com/Vladimir Fedotov --> Заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю сократилась в России на 28,6%, снижается и число госпитализированных пациентов, сообщает 2 января оперштаб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх