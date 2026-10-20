Построить громадный корабль, проплыть на нём по Волге и продать по доскам — такой у купца был план.
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Да уж, смекалка.
Спасибо за пост. Интересно.
Очень интересно! Никогда такого не читала.