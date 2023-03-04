Байден и Шольц договорились вводить санкции против РФ «так долго, как это необходимо»

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу во время переговоров в Белом доме выразили готовность продолжать санкционную политику против России за специальную военную операцию на Украине «настолько долго, насколько это необходимо».
Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу во время переговоров в Белом доме выразили готовность продолжать санкционную политику против России за специальную военную операцию на Украине «настолько долго, насколько это необходимо».
Свежие комментарии