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Байден и Шольц договорились вводить санкции против РФ «так долго, как это необходимо»

Байден и Шольц договорились вводить санкции против РФ «так долго, как это необходимо»

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу во время переговоров в Белом доме выразили готовность продолжать санкционную политику против России за специальную военную операцию на Украине «настолько долго, насколько это необходимо».

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