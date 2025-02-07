Си Цзиньпин: лед и снег превращаются в новые драйверы развития

Харбин, 7 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу, что снежно-ледовая культура, а также экономика льда и снега превращаются в новые драйверы высококачественного развития Харбина и новую узловую связку для расширения открытости города внешнему миру.
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