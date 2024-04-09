В Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в РФ

Депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» подготовили законопроект о полном запрете продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов в целях поддержки здоровья россиян.
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