Колесов сообщил, что в ближайшие два дня температура в Петербурге будет плюсовая

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что в течение ближайших двух дней в городе сохранится положительная температура воздуха, а циклон придет в город только к выходным.
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