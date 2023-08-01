Военное обозрение

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Китай ответил на американские обвинения в том, что Пекин использует вредоносные программы против коммуникаций военных баз США

Китай ответил на американские обвинения в том, что Пекин использует вредоносные программы против коммуникаций военных баз США

Администрация Байдена охотится за вредоносным компьютерным кодом, который, по ее мнению, Китай спрятал глубоко внутри сетей, контролирующих системы связи, электро- и водоснабжения, которые питают военные базы в Соединенных Штатах и во всем мире.

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