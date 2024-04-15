«Сбер» разработает собственную ERP-систему по управлению бизнесом

«Сбер» разрабатывает комплекс систем программного обеспечения для управления бизнесом (ERP-систему), который может стать полноценным аналогом ушедшей из России немецкой SAP, рассказал РБК источник, знакомый с планами банка, и подтвердил его представитель.
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