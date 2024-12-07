The New York Times: Иран вывел дипломатов и военных из Сирии

Иран начал эвакуацию своих дипломатов и военных из Сирии после изменения обстановки в регионе. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заверил президента Сирии Башара Асада в готовности продолжать поддержку.
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