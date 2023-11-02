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Израиль снова ударил по лагерю беженцев и школе в Газе

Израиль снова ударил по лагерю беженцев и школе в Газе

Израиль нанес удары по школе БАПОР в лагере беженцев Шати и лагерю беженцев Джабалия. Вторая цель подверглась атаке третий раз за три дня, число погибших и раненых превысило 1000 человек, передает телеканал Al-Jazeera.

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