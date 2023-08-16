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Роковой период перед Голубой Луной 16 августа принесет изменения и вызовы для каждого знака зодиака

Роковой период перед Голубой Луной 16 августа принесет изменения и вызовы для каждого знака зодиака

Роковой период перед Голубой Луной 16 августа принесет изменения и вызовы для каждого знака зодиака Елена ГалицкаяВ среду, 16 августа, на небосклоне взойдет Черная Луна, а новолуние во Льве внесет свои коррективы в судьбу каждого знака зодиака.

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