Сколько проектов регионального развития на юге страны будет финансироваться государством в 2024 году

Национальный координационный совет по региональному и местному развитию (CNCDRL) выделил 58 миллионов леев (2,9 миллиона евро) на 14 проектов по возрождению регионов и городов, которые должны быть реализованы в южной части страны до 2024 года, сообщает Moldpres.