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Куренков: на россиянах лежит миссия по сохранению исторической памяти

Куренков: на россиянах лежит миссия по сохранению исторической памяти

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что на россиянах как потомках победителей лежит ответственная миссия — воспитать следующие поколения на примерах мужества предков и сохранить историческую память.

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