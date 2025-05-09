Куренков: на россиянах лежит миссия по сохранению исторической памяти

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что на россиянах как потомках победителей лежит ответственная миссия — воспитать следующие поколения на примерах мужества предков и сохранить историческую память.
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