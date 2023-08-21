Новая часть «Трансформеров» установила антирекорд по кассовым сборам

Новая часть кинофраншизы «Трансформеры» установила антирекорд по кассовым сборам. Картина «Трансформеры: Восхождение Звероботов» собрала 437 миллионов долларов за два месяца со дня релиза, что является худшим результатом среди лент франшизы.