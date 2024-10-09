McDonald’s подал в суд на переработчиков мяса в США за ценовой сговор

В суд на JBS, Tyson Foods, Cargill и другие ведущие мясоперерабатывающие компании подал McDonald’s за то, что они якобы в течение многих лет вступали в сговор с целью ограничения поставок говядины, увеличивая свою прибыль и заставляя гиганта быстрого питания искусственно завышать цены, 9 октября сообщает новостной портал Agriculture.