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Царьград

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Учёные предрекли Земле суперконтинент Аурика и жару +20,5°C

Учёные предрекли Земле суперконтинент Аурика и жару +20,5°C

Движение литосферных плит — ключевой механизм масштабных преобразований облика Земли. Скорость их смещения не превышает нескольких сантиметров в год, однако за миллионы лет накапливаются колоссальные изменения.

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