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«Клермон» вылетел из Лиги 1, «Лорьян» сохраняет шансы только на стыковые матчи. «Гавр» Кузяева еще не обезопасил себя

«Клермон» вылетел из Лиги 1, «Лорьян» сохраняет шансы только на стыковые матчи. «Гавр» Кузяева еще не обезопасил себя

Команда Паскаля Гастьена уступила «Лиону» (0:1) в 33-м туре и потеряла шансы подняться хотя бы на 16-ю строчку.

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