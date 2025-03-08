8 марта. Вспомним о женщинах-суфражистках

Кадр из кинофильма «Большие гонки» (1965). Среди множества форм борьбы суффажисток за избирательное право для женщин была и такая – они приковывали себя наручниками у дверей мужских туалетов в различных организациях, чем очень мешали их работе! Тогда одна женщина бросила обломок жернова на голову Авимелеху и проломила ему череп.