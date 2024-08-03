Эрмитаж запускает экскурсии по выставке «Илья и Эмилия Кабаковы. "Памятник исчезнувшей цивилизации"»

С 7 августа по средам и четвергам в 15.30 и по пятницам в 17.30 Выставку «Памятник исчезнувшей цивилизации» в Главном штабе Государственного Эрмитажа с 7 августа можно будет посетить с экскурсией, рассказали в пресс-службе музея.
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