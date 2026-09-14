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Калуга-поиск

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Афиша спортивных мероприятий в Калужской области с 14 по 20 сентября

Афиша спортивных мероприятий в Калужской области с 14 по 20 сентября

Появилась афиша спортивных мероприятий в Калужской области, которые пройдут с 14 по 20 сентября. 17 сентября - Чемпионат Калужской области по радиоспорту (радиосвязь на КВ) и Первенство Калужской области по радиоспорту (радиосвязь на УКВ).

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