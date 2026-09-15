На Невском проспекте начался ремонт тротуаров

На Невском проспекте стартовал ремонт тротуаров. Первый участок – от проспекта Бакунина до Перекупного переулка – ограничили с 13 сентября по 15 октября: здесь дорожники уже снимают плитку.
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