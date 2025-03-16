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Стало известно о взятии Купянска в клещи Российской армией

Стало известно о взятии Купянска в клещи Российской армией

Российская армия берет Купянск в клещи для окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе. Об этом ТАСС заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

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