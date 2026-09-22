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Работы с опережением. В Барнауле подводят итоги дорожно‑строительного сезона

Работы с опережением. В Барнауле подводят итоги дорожно‑строительного сезона

На ремонт дорог города потратили более 3 млрд рублей в 2026 году В Барнауле близится к концу дорожно‑строительный сезон — и одним из финальных аккордов стал ремонт участка на улице Эмилии Алексеевой, сообщает администрация города.

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