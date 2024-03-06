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Внимание! Сирены будут звучать по всей России: проверка оповещения населения

Внимание! Сирены будут звучать по всей России: проверка оповещения населения

Одновременно в эфире телеканалов и радио будут транслировать специальное сообщение. При сигнале «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» нужно включить любой из 10 цифровых каналов телевидения 1-го мультиплекса (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия «Культура», Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ) или «Радио России».

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