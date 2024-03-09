С праздником 8 Марта

Дорогие женщины!В этот прекрасный весенний день от имени руководства и всех мужчин ´Бобруйского лесхоза´ горячо и сердечно поздравляю вас с замечательным праздником - Международным женским днём 8 марта!Хочу поблагодарить вас за вклад в наше общее дело, за стремление к высоким результатам и успеху.
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