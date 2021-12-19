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Сын Юрия Никулина: «Вплоть до похорон отца не было слез. Когда сбили собаку, то плакал два дня»

Сын Юрия Никулина: «Вплоть до похорон отца не было слез. Когда сбили собаку, то плакал два дня»

Легенда цирка и кино Юрий Никулин ушел из жизни в 1997-м. 18 декабря в честь 100-летия со дня рождения великого артиста его близкие и друзья, коллеги и поклонники делятся воспоминаниями о нем.

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