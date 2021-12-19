Сын Юрия Никулина: «Вплоть до похорон отца не было слез. Когда сбили собаку, то плакал два дня»

Легенда цирка и кино Юрий Никулин ушел из жизни в 1997-м. 18 декабря в честь 100-летия со дня рождения великого артиста его близкие и друзья, коллеги и поклонники делятся воспоминаниями о нем.
Популярные статьи
- Боня похвасталась женихом-иностранцем: «Не собираюсь замуж за русского. Женщины России, расслабьтесь!»
- Ошибка врачей или злой рок? Сильнейшие участники «Битвы экстрасенсов» пытаются разгадать смерть мужчины
- Секс на льду, подсуживание Транькова и дикая ревность Костомарова. Новый выпуск «Ледникового периода»
Свежие комментарии