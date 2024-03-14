Минобороны: за ночь киевский режим отправил в Россию 14 беспилотников

В Белгородской области средства противооздушной обороны сбили 11 БПЛА.Как сообщает Министерство обороны России, в течение прошедшей ночи и утра 14 марта дежурные средства ПВО уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов противника.
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