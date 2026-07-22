Усиленная реакция Т-хелперов на вирус Эпштейна–Барр выявлена у людей с рассеянным склерозом

Исследование выявило, что у пациентов с рассеянным склерозом Т-хелперы, разновидность иммунных клеток, проявляют вдвое более высокую активность в ответ на вирус Эпштейна–Барр по сравнению с здоровыми людьми.
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