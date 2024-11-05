Кассир банка пыталась отсудить недостачу у последней клиентки

В Екатеринбурге суд отказал кассиру банка, которая пыталась отсудить недостачу у последней клиентки. Операционистка весь день выдавала и принимала деньги, а вечером обнаружила, что в кассе не хватает 55 тысяч рублей.
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