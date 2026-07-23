Врач Крашкина: одиночество является стрессом для организма

Одиночество - это не просто эмоция, а физиологический стресс для всего организма. При этом важно различать два состояния: физическое одиночество (человек живет один) и субъективное ощущение изоляции, когда человек находится среди людей, но не чувствует себя одиноким.
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