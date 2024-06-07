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Калужские новости

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Губернатор Калужской области подвел итоги работы на ПМЭФ

Губернатор Калужской области подвел итоги работы на ПМЭФ

В Санкт-Петербурге завершился третий день международного экономического форума. Об итогах работы калужской делегации в интервью «Калужским Новостям» рассказал глава региона Владислав ШапшаВ Санкт-Петербурге завершился третий день международного экономического форума.

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