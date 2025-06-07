День 8 июня в истории

День социального работника. Установлен указом Президента РФ от 27 октября 2000 года. В этот день в 1701 году Петр I издал указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых», положивший начало созданию государственной системы социальной защиты.
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