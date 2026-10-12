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Варшава призвала закрыть консульства России в Европе

Варшава призвала закрыть консульства России в Европе

Польша добивается ужесточения ограничений для российских дипломатов и граждан в странах Евросоюза. Радослав Сикорский призвал союзников закрыть российские консульства, ограничить передвижение дипломатов и сократить выдачу туристических виз.

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