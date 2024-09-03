Кажетта Ахметжанова: как определить и выполнить свою кармическую задачу

Карма — это закон причин и следствий, который управляет жизнью человека. Каждое действие, мысль и слово формируют последующие события и притягивают к нам определенный тип людей для обретения необходимого опыта.
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