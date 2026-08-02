Россия открыла карты: это будет стоить кое-кому 4500 квадратных километров.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников На заводе "Севмаш" в Северодвинске была спущена на воду атомная подводная лодка проекта "Ясень-М" — "Ульяновск", которая стала шестой в серии из 12 субмарин этого класса (многоцелевые АПЛ).
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