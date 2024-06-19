Да, и такие принцессы бывают. В Европе

Давайте поэкспериментируем. Закройте глаза и произнесите слово "принцесса". Что первое приходит на ум? Как по мне, так образ из фильмов времён СССР - воздушное существо с премилым личиком и нежным голоском.
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