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Да, и такие принцессы бывают. В Европе

Да, и такие принцессы бывают. В Европе

Давайте поэкспериментируем. Закройте глаза и произнесите слово "принцесса". Что первое приходит на ум? Как по мне, так образ из фильмов времён СССР - воздушное существо с премилым личиком и нежным голоском.

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