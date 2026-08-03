Трамп уверен, что у него получится договориться с Ираном по Ормузу Дональд Трамп анонсировал новые переговоры США и Ирана, об этом он заявил журн.
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Трамп уверен, что у него получится договориться с Ираном по Ормузу Дональд Трамп анонсировал новые переговоры США и Ирана, об этом он заявил журн.
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