Вечный спор о том, что лучше — город или деревня, не прекратится, наверное, никогда. С одной стороны, доступ ко всем благам цивилизации и развлечениям, а с другой — свежий воздух, походы за грибами и овощи с собственного огорода.
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