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Ефимов: в Москве запустили 41 проект КРТ с начала 2024 года

Ефимов: в Москве запустили 41 проект КРТ с начала 2024 года

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что общая площадь столичных территорий, подлежащих редевелопменту по программе комплексного развития (КРТ), составляет 351 га.

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