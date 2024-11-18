Ефимов: в Москве запустили 41 проект КРТ с начала 2024 года

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что общая площадь столичных территорий, подлежащих редевелопменту по программе комплексного развития (КРТ), составляет 351 га.
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