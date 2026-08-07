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Невыученный крымский урок. Как отказ идти по пути Екатерины II стоил Габсбургам короны Римской империи

Невыученный крымский урок. Как отказ идти по пути Екатерины II стоил Габсбургам короны Римской империи

Вероятно, у каждого великого народа в пассиве есть война, упущенная победа в которой имела катастрофические последствия для его государства.

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