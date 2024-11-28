«Девушка лежит на асфальте»: пенсионер совершил жуткое ДТП на трассе в Приморье

Во Владивостоке в районе улицы Маковского, 290 невнимательный водитель совершил ДТП с опрокидыванием, в результате чего пострадала девушка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу аварийных комиссаров «СфераДТП».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии