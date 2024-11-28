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  • Галина Друзина
    И не только ЖКХ, но и цены в магазинах, ещё до повышения, так что пенсия получится ещё меньше, чем была, но зато разг...Пенсии решено пов...
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«Девушка лежит на асфальте»: пенсионер совершил жуткое ДТП на трассе в Приморье

«Девушка лежит на асфальте»: пенсионер совершил жуткое ДТП на трассе в Приморье

Во Владивостоке в районе улицы Маковского, 290 невнимательный водитель совершил ДТП с опрокидыванием, в результате чего пострадала девушка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу аварийных комиссаров «СфераДТП».

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