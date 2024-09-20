РБК: Россияне жалуются на плохое самочувствие после переезда в новостройки

По данным совместного исследования Центра медицины сна Университетской клиники МГУ и ассоциации «Росизол», 57 процентов респондентов пожаловались на ухудшение состояния здоровья после переезда, сообщает РБК.
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