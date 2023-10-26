Быстрый рецепт пасты с фаршем

Как приготовить вкусную пасту с фаршем быстро. Вот простой и быстрый рецепт приготовления пасты с мясом: Ингредиенты: — 200 г пасты (любого сорта) — 250 г фарша (говядины, свинины или курицы) — 1 луковица, мелко нарезанная — 2 зубчика чеснока, измельченные — 1 столовая ложка оливкового масла — 1/2 ….